Stasera in TV: “Hammamet” e “Tale e quale Show”

Tale e quale Show [Rai 1, 21:25]: Undicesima edizione di uno degli show più amati dagli italiani. 11 celebrità si sfidano cercando di imitare dei cantanti famosi di caricatura internazionale.

Hammamet [Rai 3, 21:20]: Bettino Craxi ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nella città di Hammamet in Tunisia. Grazie alla grande interpretazione di Favino, il film racconta gli ultimi anni di vita del noto leader socialista.

Rambo III [Italia1, 21:20]: Rambo, interpretato da Sylvester Stallone, torna finalmente in azione. Va in Afghanistan per liberare un ufficiale, reso prigioniero dai Russi che gestiscono il paese. Rambo si schiera dunque dalla parte dei partigiani afghani, quest’ultimi non sopportano il dominio sovietico. Gestiti da invasori molto feroci e aggressivi.

The nun: La vocazione del male [Italia2, 21:15]: Romania, in un convento di clausura una giovane suora si impicca, supplicando il perdono dei suoi peccati al Signore. Il Vaticano manda un prete con uno strano passato alle spalle, per risolvere il mistero.