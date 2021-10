Graduatorie Unict 2021/22: come richiedere ripescaggio

Dopo la pubblicazione degli scorrimenti, l'Università di Catania avvia le procedure di ripescaggio: ecco come fare richiesta.

Come ogni anno, dopo la pubblicazione degli scorrimento, l’Università di Catania dà il via alle procedure di ripescaggio. I posti residui non coperti vengono infatti messi a disposizione di alcune categorie di studenti.

Possono presentare richiesta di ripescaggio i 5 candidati che:

pur essendo ammessi, non hanno completato nei tempi adeguati la richiesta di immatricolazione;

non sono mai risultati ammessi ma seguono la graduatoria di merito.

I candidati possono presentare la richiesta di ripescaggio entro le 13:00 del 4 ottobre 2021. Per farlo, occorre seguire la procedura presente sul Portale Studenti “Smart_Edu, e completare l’immatricolazione entro il 7 ottobre 2021. Le richieste raccolte saranno ordinate nel rispetto della graduatoria di merito.

Inoltre va tenuto conto che eventuali ulteriori posti, a seguito di mancate immatricolazioni, verranno assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili.