Netflix lancia videogiochi ispirati alle serie TV: gratuiti e scaricabili

Netflix lancia una novità per tutti gli appassionati di videogames: si tratta dei videogiochi basati sulle serie tv e non.

Tutti gli abbonati a Netflix possono scaricare i nuovi videogiochi gratuitamente sul proprio smartphone Android. Al momento è possibile effettuare il download di:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Card Blast

Teeter Up

Shooting Hoops

I videogames sono inclusi nell’abbonamento, per cui non ci sono costi aggiuntivi per scaricarli e sono, inoltre, privi di pubblicità. Una volta scaricata l’app, questa sarà visibile sia sulla home dello smartphone sia sull’app Netflix.

La grande società dei servizi di streaming ha riproposto i videogiochi basati su alcune serie più conosciute e non. Non possono passare certo inosservati Stranger things: 1984 e Stranger Things 3: The game, basati sull’omonima serie tv: nel primo l’obiettivo è collezionare oggetti tra Hawkins e il Sottosopra, e soprattutto portare a termine le missioni; nel secondo, invece, si possono vestire i panni di uno dei 12 personaggi della serie.

Card Blast è ispirato al gioco del poker, mentre Shooting Hoops è un minigioco di basket che invita gli utenti a fare canestro. Infine, c’è Teeter Up, il cui scopo è gettare una pallina nella buca sfidando le leggi di gravità.