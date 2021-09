Coronavirus Sicilia, prorogata zona arancione per un comune: l’ordinanza

Nuova proroga per un comune in Sicilia per quanto riguarda la zona arancione. Al momento, si tratta dell'unico comune, in tutta la Sicilia, a trovarsi in tale fascia.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, ha disposto la proroga per il Comune di Francofonte in provincia di Siracusa, della zona arancione. Al momento, si tratta dell’unico comune in tale fascia in tutta la Sicilia. Infatti, nell’Isola si va verso una diminuzione dei contagi da coronavirus, e quest’ultima, che attualmente si trova in zona gialla, dal prossimo 4 ottobre potrebbe fare ingresso in zona bianca, come il resto dell’Italia.

Il Provvedimento emanato dal Presidente della Regione Sicilia, prevede che il Comune di Francofonte resti in zona arancione fino al prossimo 6 ottobre, e che dunque vigano ancora per un’altra settimana le stesse misure restrittive per evitare l’espandersi dei contagi da covid-19.