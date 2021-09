Stasera in TV: “La Favorita” e La leggenda del pianista sull’oceano”

Diversi film da guardare stasera in TV: se avete in programma una serata sul divano, questa è quella giusta. Ecco i consigli della nostra redazione.

La leggenda del pianista sull’oceano [Cine34, ore 21:00]: Danny trova un bambino in fasce a bordo del transatlantico su cui lavora come macchinista. Deciso a crescerlo, lo nasconde facedolo crescere a bordo fino quando non diventa il pianista della nave. Senza mai scendere a terra.

La Favorita [Rai Movie, ore 21:10]: Inizio del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra con i francesi. Tuttavia, la corsa dell’anatra e il consumo di ananas stanno prosperando. Le cugine Abigail Masham e Sarah Churchill sfruttano la situazione politica per diventare la favorita della fragile Regina Anna.

Tomb Raider [Tv8, ore 21:30]: Alicia Vikander nel reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame. Lara Croft raggiunge un’isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre.

The Final Destination [Italia2, ore 21:15]: Nick e un gruppo di amici vanno ad assistere a una gara automobilistica. Il ragazzo ha una terribile premonizione: prevede uno spettacolare incidente che provocherà la morte di molte persone. Grazie al tempismo del giovane la tragedia viene evitata, ma Nick e gli altri non hanno fatto i conti con la Morte, che ha tutte le intenzioni di portare a termine i suoi piani.