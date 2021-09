Stasera in Tv: in onda “RoboCop 2014” e “Honolulu”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare stasera in tv per una serata rilassante da passare comodamente sul divano.

Gifted – Il dono del talento: [Rai 1, ore 21:25]: Film drammatico del 2017 che racconta la storia di Frank Adler che è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la materia e non solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante dell’eccellenza negli studi.

RoboCop 2014 [Rai 4, ore 21:20]: Nell’anno 2029 la multinazionale americana OmniCorp ha sviluppato la più moderna tecnologia per la costruzione dei robot. I droni progettati sono risultati vincenti in tutte le varie guerre sparse per il globo terrestre e la società desidera dare alle proprie creature un ruolo di primo piano anche in patria. Alex Murphy (Joel Kinnaman), marito e padre affettuoso, lavoro tutti i giorni per le strade di Detroit cercando di arrestare l’ondata di criminalità e corruzione che attanaglia la città. Ferito gravemente sul lavoro, Alex viene salvato dalla tecnologia robotica della OmniCorp, ritornando in servizio con nuove straordinarie abilita’ ma con problemi che un essere umano non ha mai affrontato prima.

Honolulu [Italia 1, ore 21:30]: Il nuovo show di Italia 1 per una serata di comicità e leggerezza.

Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze [La 5, ore 21:10]: Terzo capitolo della saga al femminile con Anna Kendrick e Rebel Wilson. Nostalgiche della gloria passata, le Barden Bellas intraprendono un tour europeo per sostenere le truppe americane.