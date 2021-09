Bonus Reddito di cittadinanza da 4680 euro: chi può richiederlo

A chi percepisce il reddito di cittadinanza arriva un ulteriore bonus da 4.680 euro. Ecco a chi spetta e come fare domanda.

Chi già riceve il Reddito di cittadinanza, potrà beneficiare di un ulteriore bonus per avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa individuale o una cooperativa. Il bonus dal valore di 4.680 euro era stato proposto in un decreto dei ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico, per poi divenire concreto con il messaggio 3212 del 24 settembre 2021 dell’Inps.

Cos’è il nuovo bonus

Secondo la legge, i beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro il primo anno di percezione del reddito; il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità, da corrispondere in un’unica soluzione, con un limite di 780 euro mensili, arrivando a 4.680 euro.

Come presentare domanda

L’Inps ha comunicato che è possibile presentare domanda, compilando il nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”. Il modello può essere compilato attraverso il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN in proprio possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; presso gli Istituti di patronato o i Centri di assistenza fiscale.

Chi può richiedere il Bonus

I soggetti richiedenti del Bonus devo avere i seguenti requisiti: