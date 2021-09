Coronavirus, Catania è la provincia con più contagi nelle ultime 24 ore in Italia: i dati

Coronavirus Sicilia: reso noto il bollettino giornalieri con la situazione attuale dei contagi da covid-19. Di seguito i dati per provincia.

Il Ministero della Salute, come ogni giorno, ha pubblicato il bollettino con i dati giornalieri da covid-29. In Italia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.407 nuovi positivi al coronavirus. Numeri sicuramente in discesa rispetto alle settimane precedenti.

In Sicilia, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 514, 7 decessi e 501 guariti. Anche la Sicilia, dopo settimane di zona gialla, e dunque di regole più severe, vede il numero dei contagi in discesa. Tuttavia, le terapie intensive ad oggi, contano 96 ricoverati (-5), con 2 accessi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: i dati per provincia