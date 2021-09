Green pass: ok a validità fino a 72 ore con test molecolari

Green pass ora valido fino a 72 ore con tamponi molecolari negativi: cambiano le regole.

Con un nuovo emendamento al decreto Green pass, approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera, cambiano i tempi di validità del Green pass rilasciato dopo aver effettuato un tampone molecolare. Di fatto, ora si prevede che la certificazione verde rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo abbia validità di:

48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido;

72 ore dall’esecuzione del test molecolare.

La novità, in altre parole, consiste in un’estensione relativa al solo test molecolare: questo non è più valido per 48 ore, ma per 72.

A tal proposito, è sempre utile ricordare che con il possesso del Green pass si attesta una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione; esito negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

“I tamponi, i test antigenici, saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragioni sanitarie – ha aggiunto Roberto Speranza, ministro della Salute – dal vaccino secondo la circolare che è stata già emessa dal ministero della Salute”.