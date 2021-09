Stasera in TV: “Famiglia all’improvviso” e “Baywatch”

Indecisi sul come trascorrere il mercoledì sera? Perché non godersi un buon film, tra quelli in onda stasera in tv?

Il regno del fuoco [Rai 4, ore 21:18]: Christian Bale, Matthew McConaughey e Gerard Butler sono tra i protagonisti di questo fantasy del 2002. Il dodicenne Quinn, inavvertitamente, risveglia un drago addormentato in un cantiere della metropolitana londinese. La creatura distrugge ogni cosa sul suo cammino e, vent’anni dopo, continua a controllare il mondo tramite la sua discendenza. Il ragazzo, divenuto capo dei vigili del fuoco, cercherà di respingere le creature: in loro aiuto arriverà l’ammazzadraghi Denton Van Zan;

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse [Canale 5, ore 21:21]: Omar Sy è il protagonista di questa commedia dai risvolti commoventi, che racconta la storia di Samuel, un eterno ragazzino, la cui vita viene sconvolta dall’arrivo improvviso di una figlia che non sapeva di avere;

Baywatch [Italia 1, ore 21:20]: Dwayne Johnson e Zac Efron interpretano i protagonisti di questa commedia basata sulla serie tv uscita negli anni ’90. Mitch, insieme al suo team di bagnini, si troveranno impegnati nel cercare di sgominare una banda di trafficanti di droga;

Decisione critica [Mediaset, ore 21:05]: Kurt Russell e Steven Seagal in un action del 1995. Un terrorista prende in ostaggio un aereo: l’obiettivo è sganciare del gas nervino su Washington. I servizi americani si trovano dunque di fronte ad un tragico bivio: sacrificare la vita di migliaia di cittadini o quella dei quattrocento passeggeri dell’aereo?

Quanto basta [Rai Movie, ore 21:10]: una commedia italiana dai toni toccanti, che racconta la storia di uno chef, condannato a scontare una pena nei servizi sociali, che stringe amicizia con un ragazzo autistico;