Netflix, annunciate alcune serie in uscita ad ottobre 2021: i titoli

Netflix ha annunciato alcune uscite importanti relative al mese di ottobre 2021. Di seguito i titoli più interessanti.

Con la fine della bella stagione si inizia a cercare conforto tra comodi divani, calde coperte e fumanti tazze di tè, accompagnate da film e serie tv ed ecco che Netflix a pochi giorni dall’inizio dell’autunno anticipa alcune delle nuove uscite di ottobre 2021. Tra i titoli non solo sequel di serie tv ma anche nuovi film e serie.

Netflix è il più famoso servizio di streaming che consente di guardare film e serie tv online senza pubblicità, vi elenchiamo a seguire le novità più interessanti:

Netflix: le uscite di ottobre 2021

Maid, in uscita l’1 ottobre: Una serie ispirata al bestseller autobiografico di Stephanie Land, che racconta di una madre single che inizia a lavorare come domestica per riuscire ad arrivare a fine mese, lottando contro povertà e burocrazia.

The Guilty, in uscita l’1 ottobre: Il film ha come protagonista un ex detective relegato a lavorare come operatore del 911. L’intero film si svolge nell’arco di una sola giornata, in cui l’ex detective cerca di salvare una persona in pericolo. A rivestire il ruolo di protagonista in questo film è Jake Gyllenhaal.

Forever Rich, in uscita l’1 ottobre: Un thriller che racconta la storia dell’emergente rapper Richie, che derubato prima dello spettacolo, la star perde il controllo e l’imbarazzante video diventa virale e lo spinge a lottare per il proprio riscatto.

You, in uscita la terza stagione il 15 ottobre 2021: You è una serie televisiva statunitense tartta dal romanzo thriller psicologico di Caroline Kepnes. Guinevere Beck, aspirante scrittrice e insegnante di yoga si innamora dell’intelligente e carismatico Joe, che però si scopre essere un terribile assasino. Lui ossessionato da lei è disposto a tutto pur di vivere un amore senza ostacoli con la bellissima Beck.

Inside job, in uscita il 22 ottobre: La politica, in questa commedia, è al centro della narrazione. Quella politica fatta da un governo ombra e un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali.

More than blue, in uscita il 22 ottobre: Un manager di alto livello di un’etichetta discografica e il suo assistente partono alla ricerca dell’autore originale della canzone di successo “The Saddest Thing of All”. alla ricerca della vera storia d’amore che si nasconde dietro la canzone.