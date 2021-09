Stasera in TV: in onda ”Scomparsa in paradiso” e ”Paradiso amaro”

Ecco i film più belli per questo mercoledì 8 settembre 2021: di seguito i consigli di LiveUnict.

Scomparsa in paradiso [Rai 2, ore 21:20]: Un film di quest’anno in prima tv assoluta, che racconta la storia di Aria, Brad e Savannah una famiglia che decide di andare in Australia. Arrivano al resort, ma alla fine della giornata, Aria è scomparsa. I genitori la cercano, sospettando di tutto e tutti..

Paradiso Amaro [Canale 5, 21:20]: Un film del 2011, con regia di Alexander Payne e attore protagonista George Clooney, racconta la storia di Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, più che alla famiglia si è sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli interessi economici derivanti dalla moltitudine di proprietà terriere alle Hawaii. Dopo che un incidente in barca nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma irreversibile, Matt scopre che la donna per anni ha condotto una doppia vita, tenendo in piedi una relazione con Brian, un venditore di immobili, residente nell’isola di Kauai. Intenzionato a conoscere il rivale, Matt decide di mettersi in viaggio insieme alle due figlie per recarsi dall’altro lato dell’arcipelago. Grazie al viaggio, l’avvocato rivaluterà tutto il passato rivoluzionando l’ordine delle sue priorità.

Piccoli segreti, grandi bugie [ Rai Premium, 21:20]: Un film del 2015, con regio di Fabrizio Costa, racconta l’amore nato tra Luca, proprietario di un albergo diffuso, si innamora di Isa, giornalista che vive a Torino.