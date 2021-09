UNICT – Test Medicina 2021: il modulo di autocertificazione covid

L'Università degli studi di Catania, in vista del test d'ammissione di medicina 2021, ha pubblicato le linee guida per partecipare al test e specificato l'obbligo di green pass e autocertificazione per svolgere la prova.

L’attesissimo giorno per molti studenti italiani che intendono affrontare il test di medicina 2021 è alle porte. Infatti, domani 3 settembre 2021 a partire dalle ore 8:30 ci si dovrà presentare per fare la verifica della documentazione richiesta in funzione della pandemia da covid-19. Inoltre, si dovrà essere muniti di mascherina Ffp2, documentazione richiesta dall’Università di Catania per affrontare il test.

Tuttavia, l’Università di Catania ha reso noto che sarà obbligatorio essere in possesso di un’autocertificazione e dei vari allegati attestanti l’avvenuta vaccinazione, guarigione da covid o green pass che attesti la negatività del tampone. Inoltre, per chi sprovvisto ancora di green pass potrà scaricarlo sul sito ufficiale del Ministero della Salute inserendo il proprio numero della tessere sanitaria. Inoltre, il green pass potrà essere scaricato anche accedendo all’App Immuni o tramite l’App Io.