Catania pronta a sfilare per il Pride: “Vi aspettiamo per fare RUMORE!”

Il Catania Pride si fa sentire. La manifestazione tanto animata si svolgerà in un luogo diverso dal solito: ecco anche la data prevista.

La manifestazione del Catania Pride sarà sabato 4 settembre e si terrà sul lungomare di Catania, esattamente in Piazza Nettuno.

L’appuntamento fissato per le ore 17, vedrà un lungomare totalmente pedonalizzato per l’occasione, per cui, vista l’ampiezza del luogo, si cercheranno di rispettare le misure anti Covid previste, tra cui il distanziamento e l’obbligo di indossare la mascherina.

Improvviso, invece, il cambio di location: i protagonisti della manifestazione hanno lavorato affinché il Pride si tenesse in un luogo più idoneo, tanto nell’esprimere la propria libertà quanto nel rispetto delle norme di sicurezza relative all’emergenza sanitaria.

Inoltre, l’associazione fa un appello sui social: “Condividete per farlo sapere a tutti/e! Vi aspettiamo per fare RUMORE!“