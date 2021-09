Catania, bambino cade in un tombino: “Salvo per miracolo”

Segnalato a Catania un tombino privo di un'adeguata istallazione. Protagonista un bambino salvo per miracolo.

Un bambino sprofonda improvvisamente in un tombino rotto ed è vivo per miracolo. Il bambino stava tranquillamente giocando in una delle piazze più famose di Catania, Piazza Europa, sempre curata e ben tenuta.

Si precisa che il tombino era installato, quindi presente, ma mancava sicuramente di qualche giuntura in più che potesse completare correttamente l’installazione. La madre: “Mio figlio salvo per miracolo”.

Il post condiviso sulla pagina Facebook “Inciviltà a Catania” sta facendo il giro del web, con le immagini relative del tombino rotto e non correttamente segnalato almeno con delle transenne.