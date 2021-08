“Galaxy of Happiness”: il trimarano più lussuoso al mondo attracca in Sicilia

Il Galaxy of Happiness attracca in Sicilia e lascia sbalorditi gli appassionati di nautica: è il trimarano più grande e lussuoso del mondo.

Nonostante l’assenza di un porto turistico, a Taormina sono numerosi gli yacht che arrivano ogni giorno. Ieri mattina, nei pressi della baia Mazzarò, ha gettato l’ancora il Galaxy of Happiness, un trimarano lungo più di 53 metri. Questo gioiello non è passato inosservato, soprattutto agli occhi degli appassionati di nautica.

Il Galaxy of Happiness è considerato una meraviglia della nautica: è lungo 53 metri, ha un pescaggio di circa 2 metri ha 2 motori diesel da 1300 la sua velocità arriva a 28 nodi. Può ospitare 6 ospiti e 6 membri dell’equipaggio, che vivranno un soggiorno molto piacevole e curato in ogni dettaglio. Il Galaxy of Happines inoltre è articolato su tre livelli.

Il design è futuristico ed è stato ideato da Jean-Jacques Cost: ricorda una navicella spaziale ed è molto simile ad un altro trimarano, il trimarano Adastra. I ponti esterni sono fatti di teak birbano, mentre lo scafo dell’imbarcazione è fatto da fibra di vetro e fibra di carbonio e offre una soluzione molto resistente e leggera. Il peso dell’imbarcazione con questi materiali è altamente ridotto.