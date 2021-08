Stasera in TV: in onda “Quasi amici” e “Batman e Robin”

Come trascorrere un piacevole mercoledì sera se non godendosi uno dei film proposti stasera in tv? Ecco i migliori in programmazione oggi.

Metti la nonna in freezer [Rai Movie, ore 21.10]: divertente commedia con Miriam Leone e Fabio De Luigi. La prima interpreta una restauratrice, che da mesi aspetta il pagamento della Sovrintendenza, e che riesce ad arrivare a fine mese grazie alla nonna, che muore improvvisamente. La decisione di congelarne il cadavere per poter continuare a ricevere la somma mensile la porterà a incrociare un incorruttibile finanziere, del quale si innamorerà;

Famiglia allargata [Rai 3, ore 21.20]: Antoine vive a Parigi con il suo coinquilino Thomas, assieme al quale fa una vita sregolata. Quando quest’ultimo si trasferirà, farà il suo ingresso nell’appartamento una bellissima ragazza con al seguito i due figli piccoli: l’uomo, scapolo impenitente, si ritroverà catapultato nella vita familiare;

Fredda è la notte [Rai 4, ore 21.20]: un criminale, interpretato da Bryan Cranston, prende in ostaggio una donna e sua figlia per farsi restituire un pacco di contanti tenuto da un poliziotto corrotto. Ma le cose sfuggiranno di mano, dando via ad una notte di sangue;

Quasi amici – Intouchables [Canale 5, ore 21.21]: la strada dell’aristocratico Philippe, paralizzato dal collo in giù dopo un incidente di parapendio, si incrocia con quella di Driss, giovane senegalese appena fuori dal carcere. Nonostante i numerosi imprevisti iniziali, ne nascerà un rapporto di amicizia e confidenza inaspettato;

Batman e Robin [Mediaset, ore 21.04]: Joel Schumacher dirige George Clooney nei panni del giustiziere di Gotham. Assieme a Robin e Batgirl, combatterà contro Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger) e Poison Ivy (Uma Thurman), alleatisi per colpire Gotham con un’arma batteriologica.