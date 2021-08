Stasera in TV: “Sciarada – Il circolo delle parole” e “Conan il distruttore”

La programmazione di stasera 23 agosto 2021 presenta in prima serata un programma cultura in occasione di Dante Alighieri, ma anche tanti film, una partita di pallavolo e inchieste giornalistiche.

Report – Cinque sfumature di nero [Rai 3, 21:20]: Storico programma di inchieste giornalistiche. Al centro le parti più nascoste e scottanti del nostro Paese, che riguardano partiti politici e società pubbliche e private.

Sciarada – Il circolo delle parole [Rai 5, 21:15]: In occasione dell’anniversario dalla morte del Poeta Dante Alighieri, una serie dedicata alle tre cantiche della Commedia introdotte dal linguista Giuseppe Antonelli dell’Università di Pavia, con le letture di alcuni personaggi del mondo della cultura: da Carla Fracci a Roberto Bolle, dagli scrittori Sandro Veronesi , Francesco Piccolo, Dacia Maraini, agli scienziati Franco Mandelli e Umberto Veronesi, dagli attori Piera degli Esposti, Glauco Mauro e Claudio Santamaria, al grande musicista Ennio Morricone e molti altri, come i registi Pupi Avati e Giuliano Montaldo.

Pallavolo Femminile – Europei 2021 – Svizzera vs. Bielorussia [Rai sport, 20:10]: Partita di pallavolo degli europei. Sul canale 57 sarà visibile in HD.

Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo [Rai 4, 21:19]: Film d’azione del 2006. Un giovane sopravvissuto al naufragio di una spedizione vichinga che puntava a far razzia sulle coste americane, viene adottato da una tribù di nativi. Soprannominato “Ghost” per il suo pallido incarnato, cresce in mezzo a loro e diviene un prode guerriero, mettendo a disposizione della sua nuova famiglia le proprie doti militari. Ma quando i vichinghi torneranno a seminare distruzione tra le pacifiche genti dei Wampanoag, dovrà scegliere a quale popolo appartiene davvero.

Freedom – oltre i confini [Italia 1, 21:20]: Programma culturale targato Mediaset e condotto da Roberto Giacobbo. Si tratta di luoghi storici e bellezze del nostro territorio.

Conan il distruttore [Italia 2, 21:15]: Film fantastico del 1983. La regina Tamaris invia la nipote Jenna alla ricerca del corno del dio Dagoth, che da tempo giace addormentato. L’oggetto assicura a chi lo possiede il dominio sull’universo, ma la regina, in segreto, vuole la morte della giovane. A proteggerla, però, c’è il prode Conan e, dopo molte e pericolose avventure, i malefici si ritorcono su chi li aveva messi in atto, non prima di una mostruosa metamorfosi dell’idolo di Dagoth.