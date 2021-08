Coronavirus, Mattarella: “Vaccinarsi è sinonimo di responsabilità”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un meeting a Rimini, ha lanciato un appello riguardante la responsabilità di sottoporsi a vaccino in quanto si tratta di un dovere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in apertura durante un meeting tenutosi a Rimini, parla della responsabilità di vaccinarsi e lancia un appello. “La responsabilità comincia da noi – dice Mattarella -. Vaccinarsi, tra i tanti esempi, è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli. Un atto di amore nei loro confronti, come ha detto pochi giorni fa Papa Francesco”

“La pandemia ci ha dimostrato – continua – quanto ci sia bisogno di responsabilità. Nell’opera dei medici e del personale sanitario. Nel lavoro di chi svolge mansioni sociali. Nell’impegno di chi opera nel tessuto economico. Nell’azione dei governi e degli organismi internazionali. Ma anche nei comportamenti di ciascuno di noi”.