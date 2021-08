Stasera in TV: in onda “Doc nelle tue mani ” e “Under suspicion”

Serata di fine estate noiosa? Ecco alcuni consigli della redazione per passare una bella serata davanti allo schermo.

Doc Nelle tue mani-Veleni [Rai 1, ore 21:25]: Andrea è stato accusato per aver falsificato dei dati di una sperimentazione farmaceutica. Per via della sua amnesia non riesce a difendersi e cerca conforto nelle persone a lui vicine. Nel frattempo Lorenzo lotta per far inserire Chiara nella lista trapianti e Agnese all’improvviso ha un malore.

Il bisbetico domato [Rai 2, ore 21:20]: Elia vive in isolamento vicino Voghera, è una persona molto solitaria non ama la città, la compagnia, e non sopporta le donne. Tutto cambia quando la bella Lisa rompe l’automobile nei pressi di Voghera e si innamora di Elia, e decide di sedurlo.

Doppio Sospetto [Rai 3, ore 21:20]: Alice e Céline sono due migliori amiche e abitano in 2 villette tra loro collegate, anche le loro famiglie sono molto legate. Fino a quando però Alice vede morire il figlio di Céline, che cade dalla finestra della sua stanza. Piena di dolore Céline rimprovera l’amica di non averlo salvato.

Under suspicion [Rai Movie, ore 21:10]: Grandissimo cast formato da Morgan Freeman, Gene Hackman e Monica Bellucci, la storia narra di un capitano di polizia che indaga e successivamente interroga un avvocato accusato per aver violentato due bambine.