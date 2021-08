Stasera in TV: in onda “Batman Forever”

Cosa guardare stasera in TV? La redazione LiveUnict propone una serie di film di diverso genere per poter passare una serata in tranquillità, lontana dal caldo rovente.

Non avrai mai mia figlia [Rai 2, ore 21:20]: Amy si è appena laureata brillantemente in legge. Una sera viene aggredita e violentata da Demetri, un ragazzo conosciuto pochi giorni prima. Amy scopre presto di essere incinta e, contro tutti, decide di tenere la bambina. Dopo anni, il padre della bambina si fa vivo.

Batman Forever [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: due criminali funestano Gotham City: “Due Facce”, magistrato deturpato e impazzito, e “l’Enigmista”, scienziato folle e geniale con l’ossessione degli indovinelli. Bruce Wayne (Batman) rivive i propri traumi infantili quando la famiglia del giovane trapezista Dick Grayson viene decimata da “Due Facce”, ma per fortuna interviene l’incandescente psicanalista Chase Meridian. Alla fine Dick diventerà Robin per affiancare Batman nella resa dei conti.

Mai stati uniti [Rai Movie, ore 21:10]: Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele, cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune, scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato loro una cospicua eredità che potranno incassare solo dopo aver portato a termine il suo ultimo desiderio: cospargerne le ceneri in un lago dell’Arizona. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia.

X Factor – 10 anni di audizioni [Tv8, ore 21:30]: tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere giudici e pubblico. Alcuni ci sono riusciti, ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati.