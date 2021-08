Covid-19, green pass obbligatorio anche per mense aziendali

Obbligo di green pass anche per accedere alle mense sui posti di lavoro. Lo precisa una nota di Palazzo Chigi.

Il Governo nazionale precisa le misure da adottare per consumare cibo nelle mense e nei servizi di ristorazione messe a disposizione nei luoghi di lavoro. Per la consumazione al tavolo ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde.

Ciò viene preciso in una faq, in via di pubblicazione, sul sito internet di Palazzo Chigi. Si legge in una nota: “Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal dpcm del 17 giugno”.

Come comportarsi nei ristoranti

La precisazione non cade isolata. Viene infatti emanata dopo che il Governo Draghi ha introdotto l’obbligo del green pass da utilizzare in bar e ristoranti per la consumazione al chiuso. Più nello specifico, dal 6 agosto scorso il certificato è obbligatorio in questo caso, ma anche per entrare in musei, mostre, palestre, piscine, parchi divertimento, feste e strutture sanitarie.

Tuttavia, è bene precisare che per la consumazione al bancone non è invece richiesta la manifestazione del certificato. Nel caso di evidente discrepanza fra quanto mostrato dal cliente e i dati contenuti sul documento, è possibile richiedere da parte del gestore un documento d’identità.

Questa nuova norma vale anche per le zone bianche, dove la soglia dei contagi è molto bassa e nei ristoranti non c’è un limite nel numero di commensali in uno stesso tavolo. La Sicilia purtroppo potrebbe presto rientrare in zona gialla, e in questo caso il numero massimo dei clienti che si possono sedere ad uno stesso tavolo è di quattro. In ogni caso, è indispensabile utilizzare la mascherina se non si sta consumando il cibo e mantenere un’adeguata distanza di sicurezza fra i clienti non congiunti.