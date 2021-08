Catania, panchina distrutta in piazza Università [FOTO]

Panchina distrutta in piazza Università a Catania, si ipotizza che sia stata urtata da un mezzo pesante mentre attraversava l'area.

Abbattuta una panchina in piazza Università, in pieno centro storico a Catania, forse trascinata via da un mezzo pesante che ha attraversato la zona. La foto è stata pubblicata sui social, scatenando polemiche per la possibile presenza di mezzi pesanti in piazza e per il danno arrecato a una delle zone nevralgiche del centro storico.

La polemica monta su internet. La pagina Facebook di Lungomare Liberato ha commentato la vicenda in un post: “Quale mezzo autorizzato avrà distrutto la panchina in piazza Università? Le telecamere faranno presto luce su quanto accaduto. Chiediamo che venga ripristinata al più presto, che i responsabili paghino e che vengano installate sempre più panchine nelle nostre piazze“.