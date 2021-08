Stasera in TV: “A Royal Weekend” e “Il labirinto del fauno”

Il venerdì più venerdì dell'anno merita di essere passato godendosi tranquillamente la visione di un buon film e recuperare le forze in vista del weekend di ferragosto.

Ci siamo, è arrivato, il venerdì più venerdì di sempre, 13 agosto, le vacanze di Ferragosto sono alle porte e vi auguriamo di non passarle imbottigliati nel traffico. Per questo strepitoso venerdì le proposte della redazione variano dalla fantascienza a storie biografiche reali e realistiche. Siamo certi che molti di voi opteranno per qualcosa di tranquillo oggi, per essere in forma smagliante nella caotica giornata di domani!

A Royal Weekend [Tv2000, 20.55]: giugno 1939, il presidente americano Roosevelt e la moglie Eleanor ospitano nella loro residenza di Hyde Park la regina Elisabetta e il marito. Il viaggio ha lo scopo politico di alleare le due nazione nella lotta contro il nazismo tedesco ma, inevitabilmente, gli affari di stato si mescolano a quelli di cuore.

Il labirinto del fauno [Rai4, 21.20]: il secondo di una dialogia di film fantastici ambientati ambientati durante la guerra civile e il dopoguerra spagnolo. Una giovane ragazza in fuga dalla dittatura franchista, incontra o crede di incontrare, nelle zone rurali della Spagna del nord, un fauno che le promette un regno fantastico, a patto però che superi tre prove…

Siamo tutti Alberto Sordi? [La7, 21.15]: Il documentario che chiarisce come il comico italiano per eccellenza, volto indiscusso dell’ironia italiana degli anni ’60, sia caduto in una terribile malinconia a seguito della morte dell’amata sorella Savina.

Il pianeta rosso [Iris, 21.00]: Il film, di fantascienza, è ambientato nel 2050. Il genere umano rischia id estinguersi e l’unica possibilità di salvezza sembra ormai solo il pianeta Marte. Un gruppo di scienziati tente infatti un viaggio sul pianeta rosso per la semina di alghe in grado di produrre ossigeno. Sull’astronave e poi sul nuovo pianeta, non mancheranno i problemi tra i componenti dell’equipaggio.