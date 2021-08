Migliori università Farmacia: la classifica Censis 2021/2022

Quali sono le migliori università Farmacia? La classifica Censis con le informazioni utili sul corso di laurea magistrale negli atenei statali.

Migliori università Farmacia – Quali sono gli atenei che assicurano la migliore formazione in quest’ambito? Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, ogni anno pubblica delle graduatorie con delle informazioni utili per tutti i futuri studenti che, in vista dell’immatricolazione, possono consultare ciascuna classifica e decidere quale università scegliere.

Di seguito, la classifica stilata dal Censis sul dipartimento di Farmacia, in merito alla didattica, sulle lauree biennali negli atenei statali e per la laurea magistrale a ciclo unico.

Migliori università farmacia: i corsi biennali negli atenei statali

In merito ai corsi di laurea biennale, per Farmacia, l’ateneo che si trova al primo posto nella classifica è Perugia, con un punteggio generale che arriva a 98,5. A seguire, al secondo posto, si trova l’Università di Padova con un punteggio di 98. Invece, scende di due punti il punteggio con 96,5 per l’Università di Bologna che occupa il terzo posto.

Tuttavia, bisogna ricordare che si parla di una classifica con un punteggio generale, per cui in base ai parametri di progressione di carriera e di internazionalizzazione i punteggi potrebbero cambiare. Infatti, per la progressione della carriera, l’Università dell’Aquila si trova a pari merito con Padova, per un punteggio di 110; mentre, in base all’internazionalizzazione, il primo posto è occupato dall’Università Cà Foscari di Venezia, sempre con un punteggio di 110.

Migliori università farmacia: i corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Consultando la classifica generale, negli atenei statali per il corso di laurea magistrale in farmacia prevale l’Università di Padova, con un punteggio di 107,5. Segue, a poca distanza, l’Università di Torino e l’Università di Roma – Tor Vergata. Tutte e tre le prime classificate totalizzano un punteggio superiore a 100.

Dal punto di vista della progressione di carriera l’Università di Padova totalizza il punteggio massimo di 110. Stesso punteggio, ma nella sezione Internazionale, viene totalizzato dall’Ateneo di Torino. Qui, al terzo posto, troviamo anche un ateneo del Meridione: l’Università di Cagliari.

Dove si piazza l’Università di Catania?

Anche tra le migliori università Farmacia, l’università di Catania si trova negli ultimi posti, con un punteggio pari a 74, occupando il ventinovesimo posto nella classifica.

Sale appena di 5 punti nella sezione progressione della carriera, dove il punteggio pari a 79 risulta essere il più altro fra tutti. Se consideriamo l’internazionalizzazione, invece, il punteggio è ancora più inferiore, pari a 69.

Ancora inferiore, infine, il punteggio nel corso di laurea magistrale, dove Catania si trova all’ultimo posto, a pari merito con l’Università di Calabria, con un punteggio pari a 70. La classifica non migliora neanche per gli altri due criteri, che portano un punteggio di 69 nella progressione di carriera e un punteggio di 71 nell’internazionalizzazione.

Classifica Censis: i criteri di valutazione utilizzati

La classifica Censis adotta dei parametri di valutazione per poter stilare una classifica adeguata delle migliori università in Italia. I principali indicatori sono: la progressione della carriera degli studenti e l’internazionalizzazione.

Alla progressione della carriera si incontrano altri fattori: tasso di persistenza tra il primo e il secondo anno, tasso di iscritti regolari e tasso di regolarità dei laureati. Invece, all’internazionalizzazione si aggiungono: mobilità di studenti in uscita, università ospitanti e studenti stranieri iscritti.