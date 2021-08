Stasera in TV : in onda Olimpiadi e “Viaggio nella Grande Bellezza”

Sono diversi i programmi che vi attendono in tv questo giovedì sera, 5 agosto. Ecco i consigli di Live Unict.

Doc Nelle tue mani – Cause ed effetti [Rai1 21,25]: tutto comincia dal ritrovamento della cartella clinica di un paziente morto per un errore, Andrea Fanti (Luca Argentero) prova a ripercorrere l’accaduto, prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, l’attuale primario, responsabile di quel decesso, e Agnese, l’ex moglie, sembrano mettergli i bastoni tra le ruote in tutti i modi. Gli specializzandi Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano…

Viaggio nella Grande Bellezza – Venezia [Canale 5 : 21,20]: il documentario ha come grande protagonista di questa puntata la città di Venezia. Il percorso sarà effettuato dal presentatore Bocci partendo dal Palazzo Ducale, con la straordinaria vicenda dei Dogi e della millenaria Repubblica, per poi proseguire raccontando le storie e le curiosità delle residenze patrizie, delle gondole, dei caffè storici e dei suoi musei antichi e moderni. Infine, la Venezia debole rappresentata dai grandi incendi, come quelli del Teatro della Fenice, e gli episodi più drammatici dell’acqua alta, che l’hanno messa a dura prova.

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli [Rai2: 21,20]: il talk sportivo per gli appassionati sportivi delle attuali Olimpiadi di Tokyo 2020+1. Come ogni sera si ripercorreranno i passaggi sportivi più importanti della giornata trascorsa, commentando le medaglie, le esperienze e le emozioni degli sportivi italiani e spesso anche delle loro famiglie, con ospiti d’eccezione ed ex-atleti.