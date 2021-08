Sicilia, l’appello di una no vax ricoverata: “Ho sbagliato, voi vaccinatevi” [VIDEO]

La paziente ha registrato un videomessaggio direttamente dalla propria stanza d'ospedale, in Sicilia.

Un nuovo appello a vaccinarsi giunge, attraverso un videomessaggio, da parte di una paziente ricoverata all’ospedale di Ribera, in provincia di Agrigento.

“Ho sbagliato a non vaccinarmi – dice la donna nel video girato dalla stanza d’ospedale – . Grazie alle cure dei medici ora sto un po’ meglio. Ho rischiato la vita, voi vaccinatevi”.

La paziente ha lamentato le conseguenze e gli effetti legati al Covid-19, preso sottogamba fino a qualche giorno prima. Ha parlato attraverso la mascherina per l’ossigeno, con molta fatica e non riuscendo, in alcuni momenti, a trattenere il pianto.

“È stata una cosa bruttissima. Si sta malissimo”. La donna ha concluso raccontando che tutti i pazienti ricoverati insieme a lei non si erano ancora sottoposti al vaccino.

Di seguito il video.