Stasera in tv: “The Help” e le Olimpiadi di Tokyo

Stasera non vi va di uscire a causa del caldo? Nessun problema: ecco alcuni programmi televisivi suggeriti dalla redazione di Liveunict.

The Help [Rai 1, 21:25]: durante gli anni sessanta, nel Mississippi, Emma Stone nei panni di una ragazza di Jackson, una volta terminati gli studi, vuole diventre una scrittrice per raccontare le discriminazioni razziali verso le donne di colore. Con le sue interviste, la ragazza cambierà la vita dei suoi concittadini.

Olimpiadi Tokyo 2020– Il circolo degli anelli [Rai 2, 21:20]: Le Olimpiadi di Tokyo 2020 condotte da Alessandra De Stefano.

Star girl- stagione 1, episodio 7 [Rai 4, 21:18]: In prima tv, l’episodio “Shiv part one”. Courtney Whitmore, studentessa liceale, a seguito della scoperta dei suoi incredibili poteri, decide di creare una nuova generazione di supereroi.

Terapia di coppia per amanti [Canale 5, 21:21]: Il rapporto tra i due amanti Viviana e Modesto diventa difficile, per cui decidono di andare a fare terapia di coppia.