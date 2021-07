Incidente mortale nel Catanese: scontro tra auto, una vittima e un ferito

Incidente mortale in Sicilia, tra le strade del Catanese. Un automobilista ha perso la vita dopo lo scontro con un'altra auto, mentre un'altra persona è ferita.

Incidente mortale in Sicilia, nel Catanese. Sulla statale 288 di Aidone, chiusa al traffico al km 11, nei pressi di Ramacca. Stando alle prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate tra loro e l’impatto ha causato la morte di uno degli occupanti, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Lo comunica l’Anas, le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto si è recato il personale per la gestione della viabilità, al momento deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.