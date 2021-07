Ronaldinho ospite in Sicilia: “Mi ricorda il Brasile, gente calorosa e passionale”

Ronaldinho, il famoso ex calciatore del Milan e del Barcellona, è atterrato a Catania negli scorsi giorni: ecco perché.

L’ex calciatore del Milan Ronaldinho è stato avvistato, negli scorsi giorni, all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Grande folla e diversi i fans che lo hanno seguito per strappargli una foto o un autografo.

Lo sportivo, tra i più seguiti e più forti di sempre, era presente a Taormina ieri 25 luglio in occasione del Nations Award: ha ricevuto il riconoscimento “Champion Charity Award” per via del suo impegno nel sociale.

Il calciatore ha, infine, dichiarato: “Taormina è un posto fantastico, la Sicilia mi ricorda il mio Brasile. La gente qui è molto calorosa e passionale. Ho apprezzato la bellezza dei luoghi e anche il cibo è molto buono. Ringrazio tutti per l’amore che ancora oggi mi dà la gente“.