Stasera in TV: iniziano le “Olimpiadi Tokyo 2020”

Cosa guardare stasera in Tv? Da oggi, iniziano le olimpiadi Tokyo 2020. In alternativa, la redazione consiglia altri generi di film romantici e thriller.

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli [Rai2, ore 21.20]: A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020 Condotto da Alessandra De Stefano.

Solo per vendetta [Canale 20 Mediaset, ore 21.04]: A New Orleans, la vita di Nick Gerard (Nicolas Cage) è sempre trascorsa in maniera pacifica. L’uomo insegna inglese in un college ed è felicemente sposato con Laura da un paio d’anni. Una sera, la moglie rimane vittima di un’aggressione e Nick in ospedale è avvicinato da Nick (Guy Pearce), il capo di un gruppo di vigilantes operanti in semi clandestinità’, che gli garantisce la possibilità di ritrovare il colpevole e farsi giustizia. Da quel momento, però, si ritrova coinvolto suo malgrado in una spirale di violenza, costretto a eseguire gli ordini che Nick impartirà anche a lui in cambio del silenzio.

Per sempre la mia ragazza [Rai movie, ore 21.10]: Commedia romantica dal romanzo di Heidi McLaughlin. Un cantante country torna nella sua città di origine per riconquistare la donna di cui è ancora innamorato.

Ti odio ti lascio ti [La 5, ore 21.10]: La relazione tra Brooke e Gary è giunta al capolinea, ma nessuno dei due vuole lasciare l’appartamento in cui vivono. Su consiglio dei rispettivi amici e confidenti, i due decidono di ricorrere a qualsiasi mezzo per convincere l’altra persona ad andarsene.