A Roberto Mancini una Laurea ad honorem in Scienze dello sport

L'Università di Urbino ha conferito una laurea ad honorem al ct azzurro Roberto Mancini. L'allenatore è stato un esempio di valori positivi durante gli europei.

Dopo il trionfo agli Europeo 2020 con la nazionale italiana, per il Ct Roberto Mancini arriva la Laurea ad honorem. A conferire il prestigiosissimo titolo all’allenatore azzurro è l’Università di Urbino.

“Non solo un grande campione e professionista, ma un esempio di valori positivi e un vero testimonial della sua terra”. Questa la motivazione che ha spinto l’Ateneo a proclamare Mancini dottore in “Scienze dello sport”. Nel corso dell’Europeo, infatti, il Ct si è distinto non solo per la bravura tecnica, ma anche per una grande umanità e sportività.

“Un riconoscimento che intende valorizzare sia la persona sia lo sport ma anche il territorio nazionale in questa fase di ripresa dopo la pandemia”, ha spiegato il presidente dell’Accademia dei Marchigiani dell’Anno in Italia, Mario Civerchia, sostenitore della proposta di conferimento accolta dal Magnifico Rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini.