Lavoro, da Lidl a Ikea: le offerte attive a Catania e provincia

Lavoro offerte Catania: per tutte le persone al momento alla ricerca di un impiego nella zona etnea, sono diverse le possibilità lavorative ancora aperte nell’area Catanese e nella provincia. Le opportunità sono per diverse tipologie di impiego e richiedono differenti caratteristiche e requisiti.

Nello specifico, sono attive offerte per la grande catena di distribuzione Lidl, ma anche per Penny Market. Inoltre, non mancano offerte lavorative con il gigante svedese dell’arredamento low cost, IKEA, e con la nota catena di abbigliamento di origine spagnola Zara. Ecco dunque quali sono le offerte principali in questi ambiti e le rispettive scadenze e requisiti.

Lavoro offerte Catania: Lidl

La nota catena di supermercati che sta avendo sempre più successo in Sicilia è alla ricerca di personale da impiegare in diverse opportunità: due di queste fanno parte del Graduate Program Generazione Talenti, mentre un’altra è un classico annuncio di lavoro.

Graduate Program “Generazione Talenti Logistica”

Una delle prime offerte di lavoro Lidl riguarda il programma che permette il lancio di una carriera agli esordienti del mondo del lavoro. Nello specifico, il percorso è rivolto al settore della logistica e dura un anno, tra lavoro e formazione, comprendenti diverse fasi tra punti vendita, centri logistici, aree logistiche regionali e progetto logistica.

Si ricerca un neolaureato con capacità di problem solving e apertura al cambiamento, oltre alla possibilità di lavorare in team e possibilmente con una bona conoscenza dell’inglese.

L’offerta prevede un contratto full time a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati e possibilità di inserimento in futuro. La sede che ricerca personale è quella di Misterbianco, ma per ulteriori informazioni si consiglia di visualizzare il sito ufficiale.

Graduate Program “Generazione Talenti Vendite”

Offerta di lavoro molto simile a quella precedentemente illustrata se non fosse per la diversa area di riferimento. Infatti, in questo caso il settore di interesse è quello delle Vendite, quindi le stesse fasi di lavoro e formazione saranno orientate su quest’area.

I requisiti e l’offerta proposte sono le stesse previste dall’opportunità lavorativa sopra presentata, e anche in questo caso la sede di riferimento è quella di Misterbianco.

Operatore di Magazzino Misterbianco

In questo caso, l’impiego riguarda la gestione e l’organizzazione dei diversi magazzini Lidl presenti sul territorio, di cui l’unità scelta dovrà occuparsi. Si ricerca una persona dinamica, motivata e flessibile, con capacità di lavorare da solo o in team, molto attenta ai dettagli e con manualità all’uso di mezzi e strumenti necessari per svolgere la mansione indicata.

Si offre un contratto di lavoro part-time e organizzato su turni, con retribuzione al minuto e altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale. Anche in questo caso la sede di riferimento è quella di Misterbianco, e per ulteriori informazioni si consiglia di visualizzare l’offerta direttamente sul sito ufficiale.

Penny Market – settore Macelleria

Per quanto riguarda l’azienda Penny Market, la ricerca nell’area catanese è volta soprattutto alla possibilità di trovare unità da inserire come figure di “Specialista di Macelleria”. L’offerta è sia full time e part time ed è rivolta a persone che abbiano conoscenza ed esperienza nel trattamento di carni sia bianche che rosse.

Sono previste diverse mansioni oltre alla gestione dell’area, come la sanificazione del reparto e attrezzature di lavoro, oltre al supporto alla clientela e ai colleghi. Per candidarsi si può accede all’area “Lavora con noi” del sito ufficiale di Penny Market.

Le sedi per le quali è attiva questa offerta sono le seguenti:

Giarre

Acireale

Catania – Via Mascagni

Lavoro offerte Catania: IKEA

Nel caso dell’azienda IKEA sono previste diverse opportunità tra stage e offerte lavorative, in diversi ambiti e richiedendo diversi requisiti. Per informazioni più specifiche si consiglia di visualizzare il sito ufficiale dell’IKEA.

Stage IKEA: Area Food e “Logistic & Supply Chain”

Per quanto riguarda la prima delle due offerte di stage, si tratta di un impiego full time nell’area Food/Agroalimentare. L’esperienza pregressa è un plus e sono previsti rimborso mensile e accesso gratuito alla mensa aziendale. Si cerca personale che sta terminando o ha già terminato un percorso nell’area di riferimento.

Invece, la seconda offerta riguarda l’area della logistica e prevede l’assunzione di personale che sappia dare istruzioni di azione e abbia una conoscenza del management dell’area retail. Si richiedono inoltre ampie conoscenze informatiche e abilità di presa di decisione sulla base di un’attenta analisi delle condizioni.

Addetto vendite e Addetto Vendite – Order Point Palermo

Per queste due offerte lavorative l’area di riferimento è quella dell‘addetto/a vendite. Si richiede una persona che ha un buon rapporto con i clienti e ha una passione per questo ambiente, oltre all’esperienza nel settore vendite o servizio clienti.

Per quanto riguarda la seconda, si prevede un part time di 24 ore settimanali, IKEA richiede esperienza nell’ambito retail come addetto vendite o servizio clienti, passione per il design e l’arredamento e per il contato con i clienti, aiutandoli nella loro esperienza di acquisto.

Si prevede un primo mese di formazione e affiancamento presso lo store di Catania per poi trasferirsi all’order point di Palermo presso il centro commerciale Forum.

Zara: addetto vendite

La sede di Zara di Misterbianco è alla ricerca di personale da impiegare nella posizione di Addetto/a vendite nel suo store. Si ricerca una persona dinamica e curiosa, creativa e versatile, che ama la moda e preferibilmente con esperienza pregressa.

Si richiede il diploma di scuola secondaria e la disponibilità a lavorare part-time dalle 18 alle 30 ore settimanali, su turni flessibili dal lunedì alla domenica tra le ore 7 e le 23, a seconda degli orari di apertura del punto vendita.