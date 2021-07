Concorsi Sicilia 2021, ospedali e Comuni assumono: i bandi

Concorsi Sicilia, nuove posizioni nell'ultima Gazzetta Ufficiale del 9 luglio e altri bandi ancora attivi ma in scadenza. Le ultime novità dalla GU.

Concorsi Sicilia 2021 – Sono diversi i bandi pubblicati sull’ultima Gazzetta Ufficiale del 9 luglio. Aziende ospedaliere e Comuni pubblicano annunci per diverse posizioni disponibili. Agli ultimi annunci, poi, si sommano i bandi ancora attivi. Di seguito un elenco delle principali posizioni aperte tra i concorsi pubblici Sicilia.

Concorsi in Sicilia: assunzioni al “Garibaldi” di Catania

L’azienda ospedaliera “Garibaldi” di Catania pubblica due concorsi per titoli e colloquio con scadenza l’8 agosto 2021. Nello specifico, sono aperte le seguenti posizioni:

direttore della struttura complessa Farmacia ospedaliera;

direttore della struttura complessa Anestesia e rianimazione.

L’incarico ha durata quinquennale. Oltre all’avviso disponibile sulla Gazzetta Ufficiale concorsi Sicilia, in entrambi i casi il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è disponibile nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 28 maggio 2021, Serie speciale Concorsi.

Comune di Vittoria

Tra i concorsi Sicilia appena pubblicati, il Comune di Vittoria, in provincia di Ragusa, istituisce una procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo, avvocato, categoria D.

Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune (http://www.comunevittoria.gov.it) nella sezione “Albo pretorio online” e in “Amministrazione trasparente”. Per partecipare c’è tempo fino al 28 luglio.

Concorsi Sicilia all’Ospedale Civico di Palermo

L’Ospedale Civico – Di Cristina – Benefratelli di Palermo riapre i termini di conferimento dell’incarico quinquennale di direttore per le strutture complesse di Radiologia e Radiologia interventistica del P.O. Civico.

Anche in questo caso, la scadenza prevista ricade entro il 30esimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del concorso nella GU, dunque entro l’8 agosto 2021.

Concorsi regione Sicilia: gli altri bandi attivi e in scadenza

Tra i concorsi Sicilia ancora attivi pubblicate nelle ultime edizioni della Gazzetta Ufficiale, si segnalano: