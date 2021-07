Stasera in TV: in onda “The Peacemaker” e “Le regole del caos”

Lunedì sera davanti alla tv e non sai cosa guardare? Ecco una selezione di film e di programmi tv che potrai guardare comodamente dal tuo divano.

La vita promessa [Rai1, ore 21.24]: Sicilia, anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere che la perseguita fino a distruggerle la vita. Per salvare il poco che le resta, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa: scappare a Napoli, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America.

The Peacemaker [Mediaset20, ore 21.04]: Una fisica nucleare e un colonnello dei servizi segreti devono insieme dirigere le operazioni per scongiurare un attentato terroristico.

Le regole del caos [Iris, ore 21.00]: Anno 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), donna volitiva e talentuosa, lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Finché un giorno riceve un invito inaspettato: Sabine è in lizza per l’assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV (Alan Rickman). Se, al primo incontro, l’artista di corte André Le Notre (Matthias Schoenaerts) appare disturbato e indispettito dall’occhio attento di Sabine e dalla sua lungimirante natura, alla fine sceglie proprio lei per realizzare uno dei giardini principali del nuovo Palazzo di Versailles. Malgrado – e forse proprio grazie – al poco tempo a disposizione, il valore della ricerca artistica individuale di Sabine, del suo “piccolo caos” sarà presto riconosciuto anche da Le Notre e i rapporti personali e professionali tra André e Sabine regaleranno a entrambi comprensione, creatività e appagamento.+

The international [La7, ore 21.15]: Un agente dell’ Interpol e un procuratore distrettuale provano a portare una delle più’ potenti banche internazionali in tribunale. Infatti la banca sembra essere coinvolta in losche manipolazioni finanziarie oltre che nel finanziamento di guerre e terroristi.