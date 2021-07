Stasera in TV: in onda “Italia Vs Spagna”

Stasera la maggior parte degli italiani rimarrà incollata al piccolo schermo per seguire Italia Vs Spagna. Gli altri, invece, potranno optare per una di queste alternative.

Italia Vs Spagna [Rai uno, 20:30]: stasera gli Azzurri scenderanno in campo per l’attesissima semifinale contro la Spagna.

Hunger Games: Il canto della rivolta- Parte I [Italia uno, 21:20]: i 75esimi Hunger Games sono terminati e la resistenza è riuscita a vincere. Katniss è diventata però il simbolo della ribellione, la sua immagine viene utilizzata per convincere tutti i distretti a muovere guerra contro la capitale.

Piovono Polpette [Paramount Network, 21:10]: in una piccola cittadina lo scienziato Flint Lockwood inventa una macchina che trasforma l’acqua in alimenti: i problemi nascono quando l’invenzione “impazzisce” e iniziano a cadere enormi quantità di cibo dal cielo.

Ricominciamo da noi [Rai tre, 21:20]: Sandra è una signora dell’alta borghesia, che fugge di casa quando scopre una relazione segreta tra il marito e la sua migliore amica. Quando andrà a vivere dalla sorella Bif, in un quartiere popolare, la donna scoprirà una scuola di ballo, e conoscerà Charlie.