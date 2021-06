Stasera in tv: in onda “Hunger Games” e “Atlantic Crossing”

C'è troppo caldo per uscire, quindi, cosa guardare stasera in tv? La redazione LiveUnict vi propone una serie di film

L’amore non divorzia mai [Rai 1, ore 21.25]: Annie e Ben, due giovani innamorati, si sposano in segreto, ma il padre della ragazza li obbliga ad annullare la loro unione. Quindici anni dopo, però, i due scoprono che il loro matrimonio non è mai stato annullato e che quindi legalmente è ancora valido. Infine, realizzeranno che anche i loro sentimenti non sono mai spariti.

Atlantic Crossing [Rai 3, ore 21.20]: Miniserie sulla Seconda Guerra Mondiale. Hitler, a sorpresa, invade prima la Danimarca e poi la Norvegia, mettendo a rischio la famiglia reale.

Hunger Games – La ragazza di fuoco [Italia 1, ore 21.20]: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ritorna a casa dopo aver vinto gli Hunger Games insieme al suo compagno Peeta Mellark. Entrambi, però, intraprendono il “tour della vittoria” per i diversi distretti e scoprono che sta iniziando una ribellione…

Innamorato pazzo [Rete 4, ore 21.27]: La principessa Cristina si reca a Roma con suo padre ed inevitabilmente incontra Barnaba Cecchini, un conducente di autobus. Inizia così la loro storia d’amore.