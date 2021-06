Novità su WhatsApp: i vocali potranno essere ascoltati prima dell’invio

WeBetaInfo ha svelato delle novità in merito a whatsapp. Le informazioni riguardano i messaggi vocali e le modalità di invio.

Come ogni social media, anche Whatsapp è in continuo aggiornamento. Di recente è stata introdotta la possibilità di velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali, novità gradita da tutti gli utenti, ma adesso WaBetaInfo ha svelato un nuovo aggiornamento.

Tuttavia, la novità riguarda i messaggi vocali: come rivelato in un video pubblicato su Instagram dall’azienda californiana, cambierà la loro modalità di visualizzazione.

Con un futuro aggiornamento dell’app, infatti, i messaggi vocali di Whatsapp saranno simili a quelli di Instagram, quindi, invece di vedere la solita barra di avanzamento, si vedrà l’onda della voce. Ma non è finita qui con le novità: dal video è possibile vedere l’anticipazione di come avverrà la registrazione di messaggio vocale.

Tuttavia, l’informazione principale consiste nel fatto che alla fine della registrazione, l‘audio non verrà inviato subito, ma ci sarà un tasto di stop che permetterà di riascoltare il messaggio audio prima dell’invio.

Inoltre, questi aggiornamenti saranno utili per assicurarsi di aver registrato correttamente, evitando gaffe ed errori durante la registrazione dei messaggi vocali. Al momento, queste novità sono in fase di sviluppo e non si sa quando verranno lanciate.