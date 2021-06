Lavoro Sicilia, dai comuni alla ristorazione: le posizioni attualmente aperte

Lavoro Sicilia: posizioni aperte a Palermo per ristorazione e operaio manutentore; mentre McDonald's assume in tutta la regione. Ecco i dettagli.

Lavoro Sicilia: diverse posizioni aperte nella Regione. Tra le tante, McDonald’s continua ad assumere personale, il comune di Isnello, in provincia di Palermo ha indetto un concorso per la copertura di 2 posti per operaio specializzato, mentre a Mondello riaprirà il ristorante “La Sirenetta”, con l’assunzione di personale.

Lavoro Sicilia: McDonald’s assume

La multinazionale del fast food è alla ricerca di figure da inserire nella Crew in qualità di “Addetto ristorazione”. Tra i requisiti, viene richiesta:

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi.

Diploma di scuola media superiore.

Ottime doti relazionali e orientamento al team working.

Come requisito preferenziale, la conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano.

Si ricorda che le figure da assumere riguardano Palermo, Carini (PA), Catania, Giarre, Acireale, Belpasso, Messina, Milazzo (ME), Agrigento, Trapani, Castelvetrano (TP), Siracusa, Caltanissetta, Gela (CL) e Enna.

Per chi volesse candidarsi, può farlo direttamente tramite il sito McDonald’s.it, attraverso la compilazione di un questionario su diverse tematiche, quali la disponibilità oraria, il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del proprio CV. I candidati idonei verranno ricontattati da McDonald’s per un colloquio individuale.

Comune di Isnello

Il Comune di Isnello, nella città metropolitana di Palermo, ha indetto un concorso, per titoli e prova teorico-pratica, per la copertura di n. 2 posti di operaio specializzato manutentore, a tempo pieno ed indeterminato di categoria B1, con riserva del 50% al personale interno.

Il testo integrale del bando è reso noto alla voce concorsi ed all’albo pretorio on-line all’indirizzo web del comune. Il termine presentazione domande è fissato per lunedì 28 giugno 2021, alle ore 13,00.

La Sirenetta di Mondello

Si tratta dello storico complesso bianco di piazza Valdesi, pronto a riaprire le porte a metà luglio. Sarà costruito un nuovo ristorante su due livelli, con un grande spazio di 1500 metri quadrati all’aperto nel piano superiore e uno spazio di altrettanti metri quadrati al chiuso nel piano inferiore.

In attesa della riapertura, il nuovo ristorante cerca personale: nello specifico, personale di sala, nei ruoli di banconista, cameriere, commis di sala, chef de rang. Il contratto di lavoro offerto è full time.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo di posta elettronica job.sirenetta@gmail.com allegando il proprio curriculum vitae.