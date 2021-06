Stasera in TV: in onda “Hunger Games”e “L’amore bugiardo”

Martedì sera noioso? Ecco cosa guardare per passare una serena serata estiva.

Europei 2021 – Repubblica Ceca vs Inghilterra [Rai 1, ore 20:30]: Repubblica Ceca e Inghilterra si affronteranno per il primo posto del Gruppo D, la partita promette spettacolo.

Hunger Games [Italia uno, ore 21:20]: Ogni anno a Panem, un paese post apocalittico del Nord America viene sorteggiato il nome di un ragazzo e di una ragazza da ogni distretto per partecipare agli Hunger Games, ovvero una serie di prove fisiche e combattimenti all’ultimo sangue che terminano con la vittoria di una singola persona, la 16enne Katniss si offre volontaria per salvare la vita alla sorella minore, ha imparato l’arte del comportamento grazie a Haymitch e Peeta.

Se mi lasci non vale [Rete quattro, ore 21:22]: Paolo e Vincenzo sono stati lasciati dalle rispettive compagne, una sera però si incontrano in un locale e hanno un piano per vendicarsi, scambiarsi le compagne farle innamorare e poi lasciarle.

L’amore bugiardo- Gone girl [Rai4, ore 21:20]: Nick e Amy sono due giovani sposati e innamorati, ma la loro storia cambia con la malattia della madre di Nick, i due sono costretti a trasferirsi in provincia, dove però non riescono ad abituarsi. Nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio Amy scompare e Nick primo sospettato perchè non ha alibi per difendersi avvia un’indagine solitaria.