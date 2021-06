Stasera in TV: in onda “Elizabeth – The Golden Age” e “Laurence Anyways”

Lunedì sera a casa sul divano e hai voglia di guardare qualcosa di bello? Se non segui gli europei, ci sono diverse alternative: ecco i nostri consigli.

Europei 2020 [Rai1, ore 20.30]: Finlandia vs Belgio.

La furia dei Titani [Italia1, ore 21.20]: Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra.

Elizabeth – The Golden Age [Iris, ore 21:00]: Elisabetta I, già impegnata, con l’aiuto del suo consigliere Sir Francis Walsingham, sul fronte della battaglia per il trono all’interno della famiglia reale, è costretta anche a fronteggiare gli attacchi di Filippo II di Spagna, determinato a riportare il Cattolicesimo in Inghilterra. Nel frattempo, il cuore della regina guerriera palpita per Sir Walter Raleigh, un affascinante navigatore, ma il suo impegno con la nazione le impedisce di portare avanti una relazione sentimentale e lei, pur di tenere l’uomo accanto a sé, ne incoraggia l’amicizia con Bess, la sua dama di compagnia.

Laurence Anyways [cielo, ore 21.20]: Laurence è uno stimato professore di letteratura in un liceo e un apprezzato romanziere esordiente. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, confessa alla propria fidanzata – la grintosa regista Frédérique – che la sua vita è una totale menzogna. Laurence ha sempre sentito di essere nato nel corpo sbagliato. Donna costretta in abiti e attributi maschili, Laurence ha finalmente preso consapevolezza del bisogno di non mentire più, agli altri e soprattutto a se stesso. Fred, che sta con lui da due anni, è sconvolta. Ma la loro è una relazione di passione, affinità, complicità, stima, sostegno e un affetto profondissimo. Dopo un iniziale allontanamento, la coppia si ricompone: Laurence ama Fred comunque, a prescindere dal suo desiderio di diventare donna; Fred non può fare a meno di lui e desidera sostenerlo nel difficile percorso di transizione. Inizia, così, una nuova vita. Ma le ostilità e i pregiudizi che i due innamorati dovranno affrontare, nei dieci anni seguenti, metteranno più volte in discussione il loro rapporto straordinario.