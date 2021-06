Scoppiaro vasto incendio a Catania. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Vasto incendio, intorno alle ore 14 in Via Curia, non lontano dal Viale delle Medaglie D’oro a Catania. Le cause sono in corso di accertamento. A prendere fuoco sembrerebbe essere un vasto terreno in cui si trovavano sterpaglie e rifiuti.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Inoltre, presenza di fumo nero visibile da alcune zone della città.