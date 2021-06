Stasera in TV: in onda Europei 2021 e “Mamma mia 2”

Fine settimana di caldo e necessità di riposo: quale migliore scelta di un bel film sul divano mentre ci si rilassa dopo la lunga settimana passata? Ecco la programmazione televisiva di questa sera di giugno 2021.

Euro 2020 – Inghilterra vs. Scozia [Rai Uno, ore 20:30]: Derby britannico per questa serata degli Euro 2020, che vede lo scontro tra Inghilterra e Scozia, entrambe nel gruppo D. Gli inglesi sono favoriti, ma in questi Europei non stanno mancando le sorprese: chi vincerà?

Mamma mia! Ci risiamo [Canale 5, ore 21:20]: Sequel del noto musical sulle note delle canzoni degli ABBA, con il solito cast stellare: Meryl Streep nei panni della madre di Sophie, interpretata da Amanda Seyfried, che ripercorre la vita della mamma mentre è intenta a rimodernare l’hotel di famiglia.

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone [Italia 1, ore 21:20]: Ritorna la famiglia di esploratori O’Connell, ancora una volta alla prese con una mummia che sta mettendo in pericolo il mondo. Si tratta dell’Imperatore cinese Drago, che è rimasto sepolto con i suoi 10.000 guerrieri, l’esercito di terracotta, e adesso vuolq conquistare il pianeta.

The Nice Guys [Canale 20, ore 21:00]: Los Angeles, anni ’70: Holland March e Jackson Healy, rispettivamente investigatore privato e detective senza scrupoli si alleano per investigare su due casi che non sembrerebbero essere collegati tra loro. Cast stellare con Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer e Kim Basinger.

Before we go [La 5, ore 21:10]: A causa della perdita di un treno, Brooke e Nick si incontrano durante una notte. Lui è un giovane musicista di strada e i due intraprendono un viaggio notturno insieme durante il quale impareranno molto l’uno dell’altro e sull’amore.