Netflix: le serie tv in uscita a luglio 2021

Luglio è in arrivo e come sempre di seguito la redazione di LiveUnict propone le uscite Netflix più invitanti delle serie tv più accattivanti.

Luglio porta importanti novità per gli amanti delle serie tv Netflix. Tuttavia, sono attese per il mese di luglio importanti uscite di nuove serie tv e uscite di stagione di serie già online sulla piattaforma.

Netflix: le nuove uscite a luglio

Young Royals è una nuova serie tv in uscita l’1 luglio su Netflix. La serie è a metà tra le vicende di Elite e di The Crown. Tuttavia, la serie parla di un prestigioso collegio Hillerska, in cui all’arrivo, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l’opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali ma improvvisamente diventa il prossimo erede al trono. Ma il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

We The People – Alla scoperta della democrazia americana è la serie animata di Chris Nee (Doc MsStuffins) prodotta anche dall’ex coppia presidenziale degli Obama e dal creatore di Black-ish Kenya Barris, si svela nel trailer ufficiale. Combinando musica, animazioni e colori, la serie si propone di dare ai giovani piccole lezioni di democrazia e arriverà in streaming su Netflix il prossimo 4 luglio, proprio il giorno in cui si festeggia l’Independence Day negli Stati Uniti.

Netflix: stagioni in arrivo

4° ed ultima stagione di Atypical in uscita su Netflix il 9 luglio con 10 episodi conclusivi. La prima stagione ha esordito l’11 agosto 2017, con la seconda che è approdata sulla piattaforma il 7 settembre 2018. La terza è disponibile a partire dal 1° novembre 2019. Il 14 giugno 2021 è uscito il trailer dell’ultima stagione che andrà in onda a partire dal 9 luglio 2021.

Non Ho Mai… 2° stagione in uscita il 1° luglio su Netflix. È lunedì 27 aprile 2020 quando Non ho mai… debutta con la prima stagione su Netflix. La commedia in dieci episodi è scritta e prodotta da Mindy Kaling, la comica celebre per The Office e The Mindy Project che per ideare Never Have I Ever si è ispirata alla propria adolescenza.