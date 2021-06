Antonello Venditti in concerto in Sicilia: aggiunte nuove date

Dopo una lunga pausa, in Sicilia tornano i tanti attesi concerti: si aggiungono nuove date del tour di Antonello Venditti “Unplugged Special 2021”.

Quest’estate si potrà tornare, anche in Sicilia, ad ascoltare dal vivo gli artisti più amati. La stagione si è già aperta con il concerto di Emma del 12 giugno, a Taormina, che sarà seguito da Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Mario Biondi e molti altri.

In particolare, sono state aggiunte nuove date per il concerto di Venditti, che interpreterà le canzoni più amate del suo repertorio, accompagnato da Angelo Abate al pianoforte, Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere e Amedeo Bianchi al sax. Inoltre, il famoso cantautore si esibirà in tre differenti luoghi, dando la possibilità a tutti i fan siciliani di poter assistere ad un suo concerto, finalmente dal vivo.

Aprirà il suo tour siciliano al Teatro antico di Taormina, il 29 luglio alle ore 21:30, per ripetere il concerto il 30 luglio. Poi passerà ad Enna, al Castello di Lombardia, l’1 e il 2 agosto. Infine, il 4 ed il 5 agosto, sarà il turno delle Cave di Cusa di Campobello di Mazara.