Coronavirus Sicilia, +163 nuovi positivi e 7 decessi: il bolletino

Coronavirus Sicilia: ecco il bollettino di oggi, lunedì 14 giugno 2021, pubblicato dal Ministero della Salute per un aggiornamento sull'andamento della pandemia.

Coronavirus Sicilia: in attesa della zona bianca che, anche per l’Isola, dovrebbe scattare a giorni, restituendo a tutti i cittadini siciliano un semi-ritorno alla normalità, il conteggio dei positivi continua. Il Ministero della Salute, anche per quest’oggi, ha inserito tutti i dati riguardanti l’andamento della pandemia nella mappa interattiva dedicata al monitoraggio di nuovi positivi, decessi, guariti e attuali positivi di tutte le regioni e di tutte le province d’Italia.

Vediamo, nello specifico, i dati riguardanti tutto il territorio siciliano nelle ultime 24 ore con un attenzione particolare alla situazione nelle varie province.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 14 giugno

Nelle ultime ventiquattro ore, il numero dei positivi in Sicilia è stato di + 163 per un totale di 229.503 contagi dall’inizio della pandemia. Il numero degli attuali positivi arriva così a quota 6.631 con un decremento giornaliero di -91.

Molti i guariti, che oggi sono in tutto 247 per un totale di 216.960. I decessi, invece, registrati sono 7 per un totale di 5.912 dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Catania e altre province