Coronavirus Sicilia, 68 nuovi casi a Catania: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: di seguito, dati su nuovi positivi da Coronavirus, decessi e guariti estrapolati dall'ultimo bollettino reso pubblico.

In Sicilia, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati 273 nuovi casi da Coronavirus, a fronte di 13.367 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 2%. La Sicilia torna ad esser, così, la Regione con più alto numero di nuovi contagi giornalieri.

Oggi, tuttavia, si registrano soltanto 4 decessi mentre i nuovi guariti ammontano a 766.

Ancora in calo il numero di ricoveri. Nei reparti Covid si contano, di fatto, 25 unità in meno (per un totale di 337). Sono, invece, 38 i posti occupati in terapia intensiva (+ 3 rispetto a ieri).

Gli attuali positivi in Sicilia sono 6.864: di questi, 6.489 si trovano in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Ecco i nuovi contagi suddivisi per provincia: