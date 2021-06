Stasera in TV: “Ulisse” e “Una notte da leoni 2”

Indecisi su cosa vedere stasera in TV? Ecco qualche consiglio per trascorrere la serata in maniera piacevole e rilassante.

Questo giovedì post festività vi è sembrato un lunedì? Il rientro al lavoro o lo studio vi hanno distrutti? Preferite trascorrere la serata a casa a ricaricarvi? Nessun problema, il palinsesto televisivo di questa sera vi terrà compagnia con una programmazione varia e per tutti i gusti. Ecco qualche consiglio, quindi, su cosa vedere stasera in tv.

“Ulisse, un pianeta meraviglioso- Il futuro da salvare” [Rai 1, ore 21.25]: Quale è lo stato di salute della Terra, questo pianeta così piccolo, così fragile e vulnerabile? Quali sono i danni che a bbiamo creato all’ambiente con i nostri comportamenti? Quante risorse naturali consumiamo nella vita quotidiana e soprattutto siamo ancora in tempo per rimediare? E come? Sono alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere con Alberto Angela in ques ta puntata speciale di Ulisse che vede la partecipazione straordinaria di Piero Angela.

“Una notte da leoni 2” [Italia 1, ore 21.20]: Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Doug parte per recarsi in Thailandia, dove si celebrera’ il matrimonio di Stu. Visto come e’ andata con l’addio al celibato a Las Vegas ( narrato nel precedente film), Stu si cautela e decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Ma ogni calcolo viene disatteso da un mix di eventi potentissimo.

“Chocolat” [Paramount Channel, ore 21.10]: La bella e affascinante Vianne e sua figlia Anouk aprono una ciocolatteria in a Lansquenet un paesino in Francia. La vita del paesino viene stravolta dall’evento, anche perchè la ciocolatteria viene aperta nel periodo quaresimale in cui bisognerebbe osservare il digiuno. Inoltre arrivano in città un gruppo di zingari il cui capo fa amicizia con Vianne.