Catania, operaio scivola mentre lavora su una palma: intervengono i Vigili del Fuoco, mentre l'uomo si trova a testa in giù.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in centro a Catania per soccorrere un operaio. L’uomo si trovava in via Etnea alta e stava lavorando ad altezza, su una palma, quando è scivolato improvvisamente.

L’operaio è rimasto appeso a testa in giù ad un’altezza di circa 12 metri. I Vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso.

In aggiornamento