Incidente via Passo Gravina: si cerca il pirata che ha ucciso Joshua al Rosa

Si cerca il pirata della strada che ha travolto e ucciso il 26enne Joshua La Rosa nell'incidente di pochi giorni fa in via Passo Gravina.

Continuano le indagini sull’omicidio di Joshua La Rosa, investito pochi giorni fa in via Passo Gravina mentre si recava a lavoro in bicicletta. Il pirata della strada che lo ha travolto e poi scappato è attualmente ricercato, con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 del 26 maggio, ora di punta in una delle vie più trafficate di Catania. Per questo la moglie Veronica lancia un appello e chiede a chiunque abbia visto qualcosa di denunciare. “È stato ucciso un ragazzo puro dolce e buono come non ne esistono al mondo – scrive su Facebook -. Un ragazzo che viveva per la sua famiglia e soprattutto per sua figlia Beatrice che lo chiama e lo cerca ma non avrà più indietro il suo papà. Che crescerà senza nemmeno ricordarsene perché a due anni è troppo piccola e non si può sopportare tutto questo.

Io voglio giustizia per Joshua e la piccola Beatrice – continua – perché non si può morire andando al lavoro, non si può morire uccisi da un pirata della strada che scappa via spezzando una giovane vita piena di sogni e amore! Era l’orario di pranzo e via passo Gravina era piena di macchine e gente, qualcuno deve aver visto qualcosa che può aiutare a risalire a chi lo ha strappato alla vita. Io non avrò pace fino a quando si saprà la verità”.

Chiunque voglia condividere delle informazioni utili può contattare le forze dell’ordine o la Polizia municipale, al numero 095 531333. Nel frattempo, la famiglia avvisa che i funerali del 26enne si terranno alle 11 di oggi, nella chiesa di Padre Pio di San Giorgio a Catania.